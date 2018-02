WS Oudenburg-SK Staden 2-2 19 februari 2018

Na een evenwichtig eerste half uur kon Desitter een verre bal van Devuyst meepikken en naast de uitgelopen doelman de score openen. Net voor de rust wees de ref naar de stip na een lichte tackle van Devuyst. Wittouck stelde gelijk. Op het uur plaatste Eeckloo een vrijschop van buiten de rechthoek in de winkelhaak (2-1). Lambert verkeek de kans om er 3-1 van te maken, Oudenburg kreeg ook geen strafschop na hands in de rechthoek. In extra tijd forceerde Staden op vrijschop nog de late gelijkmaker.

