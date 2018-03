WS oudenburg-SK Spermalie/M. 2-0 19 maart 2018

00u00 0

De thuisploeg kon al na één minuut de score openen. Desitter was attent gevolgd bij een afgeweerd schot van Eeckloo. Oudenburg kreeg nog enkele kansen, maar kon die niet verzilveren. Af en toe stak Spermalie-Middelkerke de neus aan het venster. Ook in de tweede helft domineerde de thuisploeg. Het verlossende, tweede doelpunt van invaller Casteleyn, viel pas in de slotminuten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN