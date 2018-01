WS Oudenburg-Exc. Zedelgem 1-0 22 januari 2018

De thuisploeg was gevaarlijk in het eerste kwartier door Eeckloo en Wimme, die vanaf afstand naast een leeg doel mikte. De bezoekers dreigden op stilstaande fasen. Na de rust toonde de thuisploeg zich gretiger in de duels. Ze dwong ook meer balbezit af en werd daarvoor beloond met een treffer van Wimme, op aangeven van Defer. Zedelgem zette nog alles op alles, maar thuisdoelman Polen was niet te kloppen.

