WS Lauwe-SV RUmbeke 1-3 12 maart 2018

De thuisploeg begon zwak. Rumbeke had duidelijk meer goesting. Riollo trapte een afvallende bal ongehinderd vanaf zo'n twintig meter in de hoek binnen. Na een voorzet kopte Vatcheichvilli aan de tweede paal terug, Tyvaert kwam goed ingelopen en verdubbelde de score (0-2). Na een voorzet van Demeyere werd de aansluitingstreffer van Debrouwere na 51' minuten op de lijn weggekopt. Oplinus besloot over. Na een fout op Tajedinne wees de ref terecht naar de stip. Delbeke (R) kreeg na 58 minuten zijn tweede geel. Commeyne was op minuut zeventig dichtbij de gelijkmaker. Lauwe zette druk. Nadat doelman Six een schot van de ingevallen Volckaert keerde, viel op de counter nog een derde goal.

