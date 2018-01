WS Lauwe-SC Wielsbeke 2-2 22 januari 2018

Sterk begin van Lauwe. Wielsbeke-aanvoerder De Winter moest voor de lijn een bal van Oplinus wegwerken. Direct daarna deed Beeuwsaert hetzelfde bij een kans voor Christiaens. Na een voorzet vanaf links redde thuisdoelman Degrande een kopbal van Coopman (16') in corner. Een loeier van Demeyere rolde centimeters naast. Delporte (W) besloot na 31' een open kans naast. Een minuut later weer Degrande. Hij redde een kopbal van Vlieghe. Na een hoge bal op rechts kwam Lauwe op voorsprong. Na een voorzet van Delporte versloeg rechtsback Lievrouw zijn eigen doelman. Na een diepe bal haakte Commeyne spits Delporte en kwam Wielsbeke op voorsprong. Vlieghe vlamde na 58' op de vuisten van Degrande. Coopman ging alleen door, Degrande redde in corner. Op voorzet van Lievrouw viel de gelijkmaker. In extra tijd redde Degrande nog twee keer uitstekend, telkens op poging van Delporte.

