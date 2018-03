WS Lauwe-RC Waregem1-2 26 maart 2018

Op corner van Demeyere kopte Couckuyt in het dak van het doel de 1-0 binnen. In dezelfde minuut verdubbelde de score bijna. Op rechts zorgde Lievrouw voor de voorzet, De Waele miste een open kans. Degrande redde na 31 minuten de gelijkmaker van Vandewalle in corner en op die stilstaande fase besloot de volledig vrijstaande Deprez over. De bezoekers waren na de rust het gevaarlijkste. Degrande redde na 49 minuten een bal van Vandewalle in hoekschop. Deprez miste na 56' een open kans. Na slecht uitverdedigen knalde Deveugele in één tijd de gelijkmaker binnen. Aan de tweede paal trapte invaller Deprez de voorzet vanaf links van Vandewalle binnen. De thuisploeg kreeg nog twee kansen door Oplinus. In de extra tijd redde doelman Raevens nog de gelijkmaker van Tajedinne.

