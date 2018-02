WS LAUWE-FC VARSENARE 1-2 19 februari 2018

Na een assist van Dejonghe kwam Varsenare vroeg op voorsprong. Op corner van Demeyere (9') werd de gelijkmaker van Couckuyt op de lijn gered. Varsenare claimde na 12' een penalty, toen Herssens in een duel met Commeyne onderuit ging. Sigmans (21') besloot een vrijschop op doelman Degrande. Een minuut later weer de doelman, dit keer redde hij een bal van Ide. Aan de overkant besloten Christiaens naast en Ducatteeuw over. Dejonghe was sneller dan centrale verdediger Aymar en scoorde na 42' de 0-2. Na een fout op Oplinus wees de ref naar de stip. Christiaens trapte in het dak van het doel binnen. Christiaens (56') miste een open kans. Lauwe begon beter te spelen, mar botste op een uitstekende doelman Van Acker. Lievrouw (M) kreeg na 65' zijn tweede geel. Na een fout van Aymar wees de ref na 66' naar de stip. Degrande redde de penalty van Ide. Aan de overzijde haalde de keeper een bal van Oplinus met een geweldige reflex onder de lat.

