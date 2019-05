Exclusief voor abonnees WRC Rally van Portugal 31 mei 2019

Thierry Neuville toonde zich gisteren de snelste in de shakedown van de zevende WK-manche van het seizoen. Neuville (Hyundai) was over de 4,6 km nipt beter dan Kris Meeke (Toyota), Teemu Suninen (M-Sport) en Ott Tänak (Toyota). Sébastien Ogier (Citroën) raakte niet verder dan de 11de tijd. Neuville lijkt alvast volledig hersteld van zijn crash in Chili. (JCA)