WRC: Ogier verliest punten 13 maart 2018

Rally

Volgens de baancommissarissen heeft Sébastien Ogier tijdens de Rally van Mexico in de Powerstage een fout gemaakt in een kunstmatig aangelegde chicane. Ogier behaalde in die Powerstage de tweede plaats en zodoende ook vier extra WK-punten, maar die is hij nu dus kwijt. Dat maakt dan ook dat een en ander wijzigt in de stand van het kampioenschap, waar onze landgenoot Neuville met 52 punten nu nog maar vier punten achterstand heeft op de 56 van Ogier. (JCA)