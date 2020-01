Exclusief voor abonnees WRC: Lappi trekt naar Ford Rally 03 januari 2020

00u00 0

M-Sport Ford maakte bekend dat de Fin Esapekka Lappi de overstap naar het Britse team maakt, naast Teemu Suninen en Gus Greensmith. Het trio verdedigt de kleuren van het M-Sport Ford World Rally Team in het FIA World Rally Championship. De drie rijders hebben een gemiddelde leeftijd van 25 en zijn zo echt een jong team. De Finnen rijden het hele seizoen, terwijl Gus Greensmith en Elliott Edmondson de Monte-Carlo, Mexico, Argentinië, Portugal, Sardinië, Finland, Turkije, Duitsland en Wales afwerken. Lappi, die na het stopzetten van het programma van Citroën op straat stond, is uiteraard erg blij: "Ik kijk echt naar het nieuwe avontuur uit, want Ford heeft een echte traditie met Finse rijders (Hirvonen, Grönholm, Latvala...) en we willen mooie resultaten neerzetten." (JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis