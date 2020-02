Exclusief voor abonnees Wrang 28 februari 2020

Over en out. Zowel Club Brugge als AA Gent is Europees uitgeteld en kan zich vol op de titelstrijd richten. In het geval van blauw-zwart was dat gisteren al na amper twintig minuten duidelijk op Old Trafford. Wat deed je nou, Simon Deli? De verdediger dook - voor de neus van Mignolet - een bal met de handen uit doel. Het zware verdict: rood en strafschop. Manchester United smeerde Club vervolgens zonder medelijden een forfaitnederlaag aan. Een blamage die toch zal aankomen in de bestuurskamer, die naar erkenning in Europa snakt. Dan was de prestatie van Gent beter, maar het resultaat daarom niet minder wrang. Een doelpunt van goudhaantje David vulde de Ghelamco Arena even met hoop, maar amper vier minuten later duwde Kluivert die weer de kop in met een dodelijke tegentreffer. Net als in Rome konden de Buffalo's hun overwicht niet omzetten in goals. (VDVJ)

