Wrak Titanic gaat open voor toeristen (met fors budget)

Wie 168.000 Canadese dollar (110.000 euro) op tafel legt, krijgt de kans om naar het wrak van de Titanic (foto) te duiken. Niet alleen voor het plezier, maar ook voor de wetenschap: bedoeling is dat er gegevens over het schip verzameld worden. Het wrak ligt op 3.800 meter diepte. De missies met onderzeeër Titan duren ongeveer een week en vertrekken vanuit het Canadese St. John's. De passagiers zullen opgeleid worden om met onderwatercamera's en sonars te werken. "We gaan nieuwe dingen ontdekken: op welke manier is het schip aan het vergaan? Welke dieren leven er op die diepte?", klinkt het bij het bedrijf dat de missies organiseert. De Titanic zonk op 15 april 1912 toen hij onderweg van Southampton naar New York tegen een ijsberg voer. Meer dan 1.500 mensen kwamen om.

