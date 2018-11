Wraakoptant? COLUMN | WUYTS 24 november 2018

Ons voetbal heeft zijn spijtoptant. Zit ons wielrennen opgescheept met een wraakoptant? Stak Walter Planckaert ruim zeven maanden na de aanrijding van mecanicien Roger Michiels aspirant-bondscoach Rik Verbrugghe bewust een dolk in de rug? Negen dagen voor zijn officiële aanstelling? Planckaerts antwoord is 'neen'. De meest ervaren rot in het ploegleidersheil zei me gisteren tot drie keer toe goed met Verbrugghe overweg te kunnen. En hem een mooie carrière als bondscoach toe te dichten. Planckaert vond wel dat hij het recht had zijn ontgoocheling op Verbrugghes reactie te ventileren. Die vulde onmiddellijk na die bewuste Gent-Wevelgem geen aanrijdingsformulier in. Dat kun je ook lang na de feiten als een foute inschatting bestempelen. Planckaert gebruikte de wel zeer harde term 'vluchtmisdrijf'. Meester Guillaume Reynders, Verbrugghes raadsman, betwist die aantijging ten zeerste. Planckaert tempert door die woordkeuze nu ongelukkig te noemen. Hij werd namelijk kregelig door de herhaalde vragen over een ander thema: de begrenzing van de bestuurdersleeftijd. Zonder tegenbericht komt wie 70 is in een koers niet meer achter het stuur. Snoeihard voor iemand van die leeftijd die zijn leven aan de stiel gaf. Begrijpelijk ook dat Planckaert met zicht op een brutaal einde revolteert.

