Wozniacki tegen Halep in de finale 26 januari 2018

00u00 0

Ondanks de onvoorspelbaarheid van het damestennis staan de nummers één (Halep) en twee (Wozniacki) van de wereld in de finale tegenover elkaar. In een wervelende halve finale van meer dan twee uur haalde Halep het met 6-3, 4-6, 9-7 van Kerber (WTA 16). De Duitse pupil van coach Wim Fissette liet bij 6-5 in de derde set twee matchpunten onbenut, maar had twee games daarvoor eerst twee wedstrijdballen moeten redden. Uiteindelijk maakte de Roemeense het bij haar vierde matchpunt af na een partij gelardeerd met onwaarschijnlijke en oneindige balwisselingen. "Dit wordt mijn derde grandslamfinale (na Roland Garros 2014 en 2017, red.), hopelijk brengt dat me geluk", lachte Halep die ook al in de eerste ronde op deze Australian Open matchpunten overleefde. "Ik voel me alleszins anders nu, met meer ervaring. En vandaag sloeg ik 50 winners, kan je je dat voorstellen?" (FDW)

