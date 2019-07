Exclusief voor abonnees Wozniacki out, sensatie Gauff (15) redt zich knap 06 juli 2019

Caroline Wozniacki (WTA 19) kan bezwaarlijk een grasspecialiste genoemd worden, maar haar nederlaag (4-6, 2-6) tegen Shuai Zhang (WTA 50) was toch verrassend. De Chinese, die in de tweede ronde Yanina Wickmayer had geklopt, speelt in de achtste finale tegen Dayana Yastremska (WTA 35). Tienersensatie Coco Gauff (WTA 301) maakte de hype nog wat groter door op het Centre Court van een 3-6, 2-5-achterstand en twee matchpunten terug te komen om uiteindelijk met 3-6, 7-6, 7-5 van Polona Hercog (WTA 60) te winnen. Zij mag dat vieren met een achtste finale tegen Simona Halep (WTA 7). (FDW)

