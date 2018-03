Wozniacki: "Mijn ouders zijn met de dood bedreigd" 26 maart 2018

De Miami Open staat bekend om haar Latijns-Amerikaanse tennisfans die steevast voor een carnavalssfeer zorgen en hun spelers (iets te) luidruchtig aanmoedigen. Zo ook vrijdagnacht toen de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 82) voor de verrassing zorgde door Caroline Wozniacki (WTA 2) met 0-6, 6-4, 6-4 uit te schakelen. Al was de Deense blondine daar nadien niet over te spreken. "Mensen in het publiek hebben tijdens de match mijn ouders met de dood bedreigd", schreef ze in een statement. "De organisatie deed niets om deze zaken te voorkomen." Toernooidirecteur en ex-speler James Blake reageerde koeltjes: "De staf wist niets van bedreigingen aan het adres van een speelster of haar entourage. Hadden ze ons op de hoogte gebracht, dan hadden we actie ondernomen." (FDW)

