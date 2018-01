Wozniacki in eventuele halve finale? 22 januari 2018

Mocht Elise Mertens zich plaatsen voor de halve finale zou ze wel eens op Caroline Wozniacki (WTA 2) kunnen botsen. De blonde Deense moest eerder op het toernooi twee matchpunten wegwerken tegen de Kroatische Fett, maar won nu overtuigend met 6-3, 6-0 van Magdalena Rybarikova. Wozniacki had haar huiswerk over Mertens trouwens al gemaakt. "Ik ken haar, want ik heb vorig jaar in Bastad nog tegen haar gespeeld (7-5, 4-6, 6-2 voor Wozniacki, red.)", zei het tweede reekshoofd. "Vorig jaar had ze al een goed seizoen en we zullen in de toekomst zeker nog meer van haar horen." De mentor van Mertens, Kim Clijsters, kende Wozniacki natuurlijk beter. "Ik hoor haar regelmatig, zij is een geweldig mens. Ze wordt echt wel gemist op de tour, ook al ben ik blij dat ik niet meer tegen haar moet spelen. Zij is één van de weinige speelsters die ik nooit kon verslaan." Wozniacki speelt in haar kwartfinale tegen Carla Suarez-Navarro (WTA 39). (FDW)

