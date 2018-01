Wouters stopt als ref: "Het was niet meer combineerbaar" 00u00 0

Vijftien jaar: zo lang duurde de carrière van Luc Wouters (48) in eerste klasse. Nu stopt de scheidsrechter per direct. Hoofdreden voor Wouters om ermee op te houden is zijn belastende job als burgemeester van Lummen. "Het was simpelweg niet meer combineerbaar", vertelt Wouters. "Op winterstage in Tubeke heb ik na een gesprek met Frank De Bleeckere en Johan Verbist beslist om afscheid te nemen." Wouters heeft wel de intentie om actief te blijven in de scheidsrechterswereld. "Maar enkel als dat combineerbaar is met het burgemeesterschap." (PJC)