Exclusief voor abonnees Wouters (RC Genk) vervangt Vanlerberghe 14 juni 2019

00u00 0

Dan toch geen extra aanvaller. Johan Walem overwoog om Club Brugge-spits Loïs Openda op te roepen als vervanger voor de geblesseerde Jordi Vanlerberghe, maar finaal opteerde hij toch voor Dries Wouters (22) van Racing Genk. "Dries is polyvalent en heeft een gelijkaardig profiel als Jordi", verklaarde Walem zijn keuze. "Bovendien maakte hij een groot stuk van de voorbereiding mee." Walem had gisteren contact met Wouters, die vandaag aansluit in Formigine. De jonge Duivels trainen nog één keer in Torre del Grifo, alvorens af te reizen naar hun basiskamp in de provincie Modena. (PJC)