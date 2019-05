Exclusief voor abonnees Wouter Van Besien niet verkozen 27 mei 2019

Verkiezingen leveren ook altijd een reeks verliezers op. Bij de kandidaten die niet verkozen raakten, springt onder meer de naam van gewezen Groen-voorzitter Wouter Van Besien in het oog. Ook Kamervoorzitter Siegfried Bracke (die de lijst voor N-VA duwde in Oost-Vlaanderen) en ex-minister voor Open Vld Dirk Van Mechelen vallen uit de boot. De West-Vlaamse Mercedes Van Volcem, die al enkele legislaturen op de teller heeft, kreeg aanvankelijk geen verkiesbare plaats op de Open Vld-lijst. Ze protesteerde hevig, waarna de Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd zijn derde plaats afstond. Diezelfde Vanderjeugd springt nu met ruim het dubbele aantal stemmen over Van Volcem richting parlement.