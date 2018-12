Wouter Beke mengt zich in Aalsterse coalitievorming 03 december 2018

In Aalst, waar de coalitiebesprekingen nog lopen, probeert CD&V opnieuw een plekje te veroveren aan de onderhandelingstafel - ook al zijn ze door burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) weggestuurd. En daarvoor komt nationaal voorzitter Wouter Beke zelf bemiddelen. Beke heeft contact gehad met D'Haese, al is het onduidelijk of dat iets uithaalt voor CD&V. Er zijn intussen immers gesprekken tussen N-VA, Lijst A en Open Vld. "Ik houd alle opties open", aldus D'Haese. Hij had CD&V wandelen gestuurd nadat de partij op de jongste gemeenteraad in de aanval was gegaan tegen hem. (RLA)