Wouter Beke legt eed af als (ontslagnemend) minister

03 juli 2019

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft gisteren bij de koning de eed afgelegd als minister van Werk, Economie, Consumentenzaken, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding in de federale regering in lopende zaken. Hij volgt daarmee partijgenoot Kris Peeters op, die zijn zitje in het Europees Parlement opneemt. De christendemocraten moesten wel een opvolger aanduiden, omdat de regering evenveel Nederlandstalige als Franstaligen moet tellen - anders is ze, naast zwaar in de minderheid, ook nog eens ongrondwettelijk. Als het van Beke afhangt, is zijn kersverse ministerschap van bijzonder korte duur en worden er snel nieuwe regeringen gevormd. Tot in het najaar blijft hij ook partijvoorzitter. Dan wordt een opvolger verkozen. Beke is zelf geen kandidaat meer. (ARA)

