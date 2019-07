Exclusief voor abonnees Wout van Aert: "Ritwinst aan Jan Smit te danken" 17 juli 2019

00u00 0

Had Jan Smit (33) een aandeel in de ritoverwinning van Wout van Aert (24) in de Tour de France? Een beetje. De Nederlandse schlagerzanger liep maandag als speciale gast een dagje mee bij de ploeg Jumbo-Visma. Op één van de bevoorradingspunten mocht hij de drinkbussen aan de renners aanreiken, en hij gaf er dus ook één aan de latere winnaar.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis