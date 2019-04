Exclusief voor abonnees Wout van Aert klaar voor favoriete koers 12 april 2019

Hij is fysiek gerecupereerd van de Ronde van Vlaanderen en heeft de teleurstelling ook mentaal verteerd. Wout van Aert richt nu al zijn pijlen op overmorgen: Parijs-Roubaix. Gisteren heeft hij al 108 kilometer van het helse parcours verkend. "In de Ronde ben ik misschien wat onder de verwachtingen gebleven. Zondag krijg ik een nieuwe kans in de koers die het meest tot mijn verbeelding spreekt." (MG)

