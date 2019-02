Worstenmuseum verhuist naar concentratiekamp 02 februari 2019

In Duitsland is commotie ontstaan door de verhuis van het 'Bratwurstmuseum'. Het museum, dat pronkt met gastronomische animaties over de Duitse braadworst, heeft plannen om naar een site van een concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog te verhuizen. In het nevenkamp van het bekende Buchenwald verbleven vanaf september 1944 een half jaar lang een 700-tal Poolse en Hongaarse vrouwen. Het museum, dat nu met plaatsgebrek kampt, zou 'deels' worden neergepoot op de bewuste site die voor toeristische doeleinden moet worden aangewend. Onder meer de Herdenkingsstichting Buchenwald en Mittelbau-Dora hebben het plan al als ongevoelig en historisch onrespectvol omschreven.

HLN