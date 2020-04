Exclusief voor abonnees World Athletics wil atleten financieel steunen 29 april 2020

World Athletics, de internationale atletiekfederatie, heeft gisteren een fonds van 500.000 dollar (zo'n 460.000 euro) opgericht om atleten te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Voorzitter Sebastian Coe beseft dat veel atleten financieel in de problemen zitten nu er geen internationale competities zijn en ze dus ook geen premies kunnen verdienen. Coe zal zelf de werkgroep leiden die de verzoeken van de continentale federaties behandelt. Ze komen deze week al een eerste maal samen. World Athletics hoopt dat het outdoorseizoen op 8 en 9 augustus kan herbeginnen. Het WK indoor in China werd in maart al uitgesteld naar 2021, dan waren de Spelen aan de beurt en vervolgens werd het EK atletiek, gepland voor eind augustus in Parijs, afgelast. (VH)

