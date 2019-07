Exclusief voor abonnees Wordt Sven Gatz minister in twéé regeringen? 16 juli 2019

00u00 0

Niet Guy Vanhengel wordt de Open Vld-minister in de volgende Brusselse regering, wel Sven Gatz. Die hoeft daarvoor zelfs geen ontslag te nemen uit de Vlaamse regering, zeggen de liberalen. Elke Van den Brandt (Groen), Pascal Smet (One.Brussels-sp.a) en Gatz worden vrijwel zeker de drie Vlamingen in de nieuwe Brusselse regering. Gatz is een kleine verrassing. Verwacht werd dat 'ouwe getrouwe' Vanhengel - al 17 jaar Brussels minister - er nog enkele jaren zou bijdoen om halfweg de legislatuur plaats te maken voor een jongere. Maar de wissel is vervroegd. Zo behoudt Vanhengel zelf de controle over wie hem opvolgt. Buddy Gatz, dus, en niet Els Ampe, met wie de relatie gespannen is. Maar Gatz is nog altijd minister in de uittredende Vlaamse regering. Moet hij dan vervangen worden? Niet noodzakelijk, valt bij de liberalen te horen. "De twee functies zijn tijdelijk te combineren. Vanhengel deed dat tussen 2002 en 2003 ook." (DDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Guy Vanhengel

politiek