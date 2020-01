Wordt ‘reddingsstrook’ verplicht om plaats te maken voor ambulance bij file? AYK

30 januari 2020

De zogenaamde 'Rettungsgasse' verplicht in bepaalde landen bestuurders om tijdens een file in het midden van de rijbaan een rijstrook te creëren voor hulpdiensten. Duitsland voerde die in 1982 in. Tsjechië bracht ze in de praktijk in 2006. Oostenrijk en Hongarije volgden in 2012. Als het van Joris Vandenbrouck (sp.a) afhangt, wordt die reddingsstrook nu ook in België verplicht.

"Om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten na een ongeval op onze door files geteisterde wegen vlot ter plaatse geraken", zegt het Kamerlid. "Als de voertuigen op de linkerrijstrook uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts - inclusief de pechstrook - ontstaat er een tussenruimte, een reddingsstrook dus. Het kost geen moeite, het kost geen geld. Het enige nadeel is dat buitenlandse weggebruikers het vaak niet begrijpen, wat je regelmatig ziet in Duitsland met Nederlandse en Poolse auto's", aldus Vandenbrouck. (AYK)