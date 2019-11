Exclusief voor abonnees Wordt komst Moeskroen Ingebrigtsen fataal? 04 november 2019

Voor de goede orde: signalen dat coach Kåre Ingebrigtsen ter discussie staat, zijn er momenteel niet. Wél hulde het bestuur zich gisteren in stilzwijgen na een nieuwe nederlaag - de vijfde opeenvolgende al. Met een interlandbreak in zicht staat KV Oostende zaterdag voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen Moeskroen. Wordt ook die partij verloren, dan is het niet ondenkbaar dat voorzitter Frank Dierckens zich pas echt over de positie van de Noorse coach buigt. "Het zijn woelige tijden, maar we zijn ervan overtuigd dat het tij zal keren", meende de preses zaterdagnacht nog. Mede door de precaire financiële situatie hoopt KVO voorlopig een ontslag te vermijden. (TTV)