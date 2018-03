Wordt Guido een gigolo of niet? 07 maart 2018

Het wordt een ongewone avond in 'Familie'. Guido Van den Bossche (Vincent Banic) heeft met Griet (Andrea Croonenberghs) op een hotelkamer afgesproken voor één wilde nacht in ruil voor 20.000 euro. Maar doet hij het - of niet? Guido en zijn vriendin Emma (Bab Buelens) zitten immers in geldnood door een boete van 32.000 euro. Als ze niet snel betalen, moet de jonge vader naar de cel. De rijke en oudere Griet heeft Guido al betaald voor twee vrij onschuldige afspraakjes, maar onlangs liet ze weten dat ze meer wil. Guido lijkt overstag te gaan voor haar 'indecent proposal', want Emma gaf eerder deze week haar toestemming. "Die Griet lost wel al onze problemen op. Eén stomme nacht, ik zal dat moeten accepteren. Maar daarna praten we er nooit meer over." VTM liet in een trailer al enkele beelden zien waarbij Guido en Griet in elkaars armen liggen. Maar hoe ver zijn ze gegaan? (HL)

