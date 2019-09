Exclusief voor abonnees Wordt dit Serena's jaar? 03 september 2019

00u00 0

Met enkel Elina Svitolina (WTA 5) als hogergeplaatste speelster overgebleven in de draw lijkt niets een 24ste grandslamtitel voor Serena Williams (WTA 8) in de weg te staan. De 37-jarige Amerikaanse speelt vandaag in haar kwartfinale tegen Qiang Wang (WTA 18) en moet normaal haar surplus aan ervaring kunnen uitspelen. Maar de zesvoudige US Open-winnares verloor sinds de geboorte van haar dochtertje twee jaar geleden wel al drie kansen op die evenaring van het record van Margaret Court. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis