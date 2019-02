Wordt Christian Leysen vervanger van De Backer? 14 februari 2019

00u00 0

Open Vld heeft de zoektocht naar een nieuwe federale lijsttrekker in Antwerpen afgerond. Het partijbestuur komt vandaag uitzonderlijk bijeen om de vacature in te vullen. Dat had normaal drie weken geleden al moeten gebeuren, maar gedoodverfd kandidaat Philippe De Backer haakte toen op het laatste moment af en het verhoopte witte konijn daagde ook al niet op bij de liberalen. De indruk ontstond daarna dat Willem-Frederik Schiltz de logische vervanger van De Backer zou worden, maar hij blijft in het Vlaams Parlement. Wie het dan wel wordt, probeert de partij tot donderdagochtend geheim te houden. Gisteren zoemden de namen van ondernemer Christian Leysen, advocaat Kris Luyckx, Kamerlid Dirk Van Mechelen en klimaatactiviste Francesca Vanthielen rond. (DDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN