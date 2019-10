Wordt busticket duurder in spits? ADB

05u00 2 De Krant De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt of tickets duurder moeten worden tijdens de spits, en goedkoper tijdens de daluren. Dat melden bronnen binnen het bedrijf. Het zou een oplossing moeten zijn voor de overvolle trams en bussen in de spits, want door het krappe budget kunnen er niet zomaar extra bussen of trams ingelegd worden.

Reizigersvereniging TreinTramBus vindt het enkel bespreekbaar voor bepaalde voordeeltickets. "Op voorwaarde natuurlijk dat er straks überhaupt nog bussen buiten de spits rijden. Want als je nu in sommige plattelandsgemeenten de spits moet vermijden, dan vrees ik dat je nooit meer ergens zou geraken."

De nieuwe Vlaamse regering wil ook dat De Lijn de concurrentie aangaat met privéspelers. "Kostenefficiëntie blijft een permanente drijfveer", zo staat in het regeerakkoord. Bij een proefproject in 2023 zou een deel van de busritten in één regio op de privémarkt gegooid worden via een openbare aanbesteding. Het bedrijf dat de ritten het goedkoopst kan uitvoeren, haalt de opdracht binnen. De regering nam ook de minimale dienstverlening in het regeerakkoord op. Op stakingsdagen moeten de bussen straks blijven rijden, zoals bij de NMBS. (ADB)