Wordt breakdance olympische discipline? 23 februari 2019

00u00 0

Breakdance wordt mogelijk een olympische sport op de Zomerspelen van 2024 in Parijs. De organisatoren willen de danssport introduceren, naast muurklimmen, surfen en skateboarden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet het voorstel nog goedkeuren - die beslissing valt in december 2020. "Ik ben blij dat we erkend worden als atleten", reageert Tirock, de Brusselaar die in 2018 Belgisch kampioen breakdance werd. Het voorstel stuit op ergernis bij schakers, biljarters en squashers: hun sport heeft het IOC al uitgesloten. (AVA)