Wordt 'Artemis Fowl' even groot als 'Harry Potter'?

Het ziet ernaar uit dat de Harry Potter-films opvolging krijgen. Regisseur Kenneth Branagh is immers begonnen aan de verfilming van 'Artemis Fowl', de succesvolle kinderboekenreeks van de Ier Eoin Colfer die vaak met de Potter-romans vergeleken wordt. Daarin probeert de 12-jarige meestercrimineel Artemis Fowl het oude fortuin en de eer van zijn familie terug te winnen. Hij leeft in een wereld die lijkt op de onze, maar die ook bevolkt wordt door dwergen, elfen en centauren. Net als bij de eerste 'Harry Potter'-film werd een jonge, nog onbekende cast verzameld. Zo zal Ferdia Shaw de rol van Artemis spelen. Nu nog onbekend, maar wie weet wordt de Ierse jongen wel net zo'n grote ster als Daniel Radcliffe of Emma Watson? Toch staat er ook één Hollywoodlegende op de affiche: dame Judi Dench.

