Wordt Armando uit Ingelmunster duurste duif ter wereld? € 400.000 09 maart 2019

Grote kans dat de duurste duif ter wereld uit het West-Vlaamse Ingelmunster komt. Topkweker Joël Verschoot (63) doet via veilingsite Pipa.be 178 duiven van de hand, waaronder prijsbeest Armando. En die heeft al een bod van 400.000 euro achter zijn naam staan. "Het eerste bod, maandag, was 200 euro", vertelt Joël. "Drie minuten later stond de teller al op 300.000 euro." Intussen is daar dus nog 100.000 euro bijgekomen - door 'Zhang Bin', volgens de veilingsite - en de kans is groot dat dat bedrag nog hoger wordt, want de veiling loopt nog tot en met morgenvoormiddag. "We hadden nooit durven te denken dat de veiling zo'n hoge vlucht zou nemen", aldus Joël. De kweker zal trouwens nog flink wat spaargeld kunnen binnenrijven: ook voor Contador, nog een prijsduif van Joël, is al een bod van 194.000 euro binnen.

