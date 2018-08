Word directeur van je eigen minigevangenis 01 augustus 2018

00u00 0

Er komt zowel in Vlaanderen als in Wallonië een pilootproject met transitiehuizen. Dat zijn projecten waarbij gedetineerden het laatste deel van hun straf doorbrengen in een kleinschalig detentiehuis om nadien opnieuw vlotter te integreren in de maatschappij. Het gevangeniswezen, dat zo ook de overvolle cellen wil aanpakken, gaat nu op zoek naar kandidaten voor de uitbating van die transitiehuizen. Als de pilootprojecten een succes zijn, komt er na een jaar een uitbreiding naar 100 plaatsen. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).