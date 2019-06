Exclusief voor abonnees Woordvoerster Wegen en Verkeer in gemeenteraad voor Groen 25 juni 2019

Veva Daniels (31), nationaal woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer, wordt gemeenteraadslid voor Groen in Haacht. Ze volgde gisteravond partijgenoot Paul De Troyer op. De groene fractie in Haacht telt 4 verkozenen op 23 raadsleden en maakt sinds dit jaar weer deel uit van de oppositie. Daniels wil zich in de Haachtse gemeentepolitiek gaan toespitsen op mobiliteit en verkeersveiligheid. Ze blijft intussen gewoon aan de slag als woordvoerder.