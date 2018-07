Woordvoerder Infrabel twee uur vast op trein 05 juli 2018

Zo'n 800 treinreizigers hebben gisteren vanaf 16.45 uur twee uur vastgezeten op de trein tussen Blankenberge en Genk. Dat gebeurde vlak bij de fabrieken van Stella Artois in Leuven. Opmerkelijk: ook Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit zat op de trein, samen met heel wat bezoekers van Rock Werchter. "Dat gebeurde na een technisch probleem aan de bovenleiding", zegt Petit. Het licht werkte niet en de airco viel af en toe uit, maar volgens Petit bezweek er niemand onder de hitte. Na een uur en twintig minuten werd er een andere trein tot bij het stilstaande toestel gebracht. Via een loopbrug konden de inzittenden in de andere trein plaatsnemen. Rond 20 uur was het probleem aan de bovenleiding verholpen. (ADPW)

