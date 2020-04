Exclusief voor abonnees Woonzorgcentra 08 april 2020

En plots wordt het grote sterftecijfer in de woonzorgcentra kenbaar gemaakt. Nu pas gaan ze daar beginnen te testen. Goed wetende dat de meerderheid van de verzorgenden al die tijd over amper of geen beschermmateriaal beschikken. De woonzorgcentra moeten bovendien steeds meer besmette patiënten opnemen die uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Met meer risico's op besmetting van de andere bewoners en personeel tot gevolg. Besmette bewoners worden in quarantaine geplaatst, maar het bijna onmogelijk is om ze van mekaar gescheiden te houden. Beter zou zijn het virus niet binnen te brengen in een woonomgeving.

Micheline Beerlandt, Lochristi

