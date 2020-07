Exclusief voor abonnees Woonzorgcentra 07 juli 2020

00u00 0

Elk woonzorgcentrum mag zijn eigen beslissingen en regels opleggen aan zijn bewoners en hun familieleden. De versoepeling wordt in sommige instellingen maar zeer traag en beperkt doorgevoerd. Ik kan mijn vader nog altijd enkel zien bij een tafelbezoek in de cafetaria van 45 minuten per week. Dit onder toezicht, de afstand moet gerespecteerd worden. Van privacy is al helemaal geen sprake, alsof een bejaarde daar geen nood aan heeft. Deze momenten kunnen enkel op afspraak en wanneer er voldoende personeel aanwezig is, dus niet in het weekend. Dezelfde regels als je een wandeling van een halfuur wil maken: dat kan slechts één keer per week en wederom enkel wanneer er voldoende personeel is. Hoelang moet dit nog duren? Waar is het respect voor deze mensen die de pech hebben niet meer thuis te kunnen wonen, omdat ze zorgafhankelijk zijn geworden? En waar blijft, naast de zorg, de aandacht voor hun psychische noden? Een goed WZC is er één waar familieleden dagelijks hun geliefde kunnen bezoeken, maar dit is nu nog steeds niet mogelijk. Als dochter en verpleegkundige voel ik me schuldig voor het feit dat ik mijn vader ooit heb toevertrouwd aan een WZC . Zijn individuele vrijheid wordt niet geëerbiedigd.

Naam en adres gekend

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen