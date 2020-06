Exclusief voor abonnees Woonwereld 27 juni 2020

Carchitecture

Hoewel architectuur en auto's in theorie weinig met elkaar te maken hebben, liggen de inspiratiebronnen van hun ontwerpers opvallend vaak dicht bij elkaar. 'Carchitecture' is een inspiratieboek voor architectuur- en autoliefhebbers en neemt je mee op een trip langs beroemde huizen en de unieke auto's die er perfect bij aansluiten. Je ontdekt ook woningen waarin wagens in het interieur geïntegreerd zijn.

