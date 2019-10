Exclusief voor abonnees Woods wint Milaan-Turijn, Benoot 4de 10 oktober 2019

Michael Woods (EF Education First) won het eeuwfeest van Milaan-Turijn, de Italiaanse eendagskoers die al sinds 1876 wordt georganiseerd en daarmee officieel de oudste nog bestaande wielerwedstrijd ter wereld is. Op de steile slotklim naar de basiliek van Superga - bijna 5 kilometer aan gemiddeld 9,1% - hield de 32-jarige Canadees de onvermijdelijke Alejandro Valverde en Adam Yates achter zich. Tiesj Benoot werd knap vierde, vóór onder meer Tourwinnaar Egan Bernal (zesde). Onze landgenoot is aan zijn laatste koersen bij Lotto-Soudal toe. Volgend jaar komt hij uit voor Team Sunweb. Zaterdag wordt hij dé Belg om naar uit te kijken in de Ronde van Lombardije. "Mijn vormpeil zit al een tijdje in stijgende lijn", aldus Benoot. "Na het mislopen van een WK-selectie, kon ik me nóg beter voorbereiden op deze Italiaanse slotweek. (lacht) 'Elk nadeel heb z'n voordeel, hé.'" Benoot is bezig aan een sterk najaar. Eerder won hij al een rit in de Ronde van Denemarken en was hij tweede in de Bretagne Classic, negende in de Ronde van Groot-Brittannië en zesde in de Omloop der Drie Valleien in Varese. "In Milaan-Turijn was de vierde plaats het hoogst haalbare", voelde hij. (JDK)

