Woningprijzen dalen voor het eerst sinds 1983 14 april 2020

Voor het eerst sinds 1983 zullen de woningprijzen in ons land dalen omdat er door de coronacrisis minder vraag zal zijn. KBC gaat voor dit jaar uit van een prijsdaling met 3% en voor volgend jaar met 2%. In het meest pessimistische scenario - waarbij verschillende lockdowns elkaar opvolgen - verwacht KBC dat de woningprijzen dit jaar met 6% zakken en volgend jaar met 4%. De bank doet die voorspellingen in 'De Tijd'. Het is voor het eerst sinds begin jaren 80 dat de woningprijzen dalen. Toen zakten ze drie jaar na elkaar in de nasleep van de tweede olieschok. De daling van de prijzen is een gevolg van de mate waarin de coronacrisis inhakt op de inkomens. KBC gaat ervan uit dat het beschikbaar inkomen van de gezinnen met 5% krimpt. De vraag naar woningen zal dalen, onder meer door de vrees dat mensen hun job verliezen. 1,5 miljoen werkenden staan op non-actief. Toch zal de coronacrisis niet leiden tot een crash van de woningmarkt, voorspelt KBC. Dat komt doordat de lage rente het nog altijd aantrekkelijk maakt een huis of een flat te kopen. (DB)

