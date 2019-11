Exclusief voor abonnees WoninGent riskeert 120.000 euro boete voor ongeschikte sociale woningen 20 november 2019

De Gentse sociale woningmaatschappij WoninGent, riskeert een boete van 120.000 euro en een verbeurdverklaring van bijna 44.000 euro aan geïnde huur. Omdat zeventien woningen, verhuurd door Woningent, niet in orde waren met de wooncode, stapten de bewoners samen met oppositiepartij N-VA naar de rechter. Schimmel en vocht in de muren, insijpelend water en slechte elektrische installaties behoren tot de klachten. De Sint-Bernadettewijk kwam eerder in opspraak door een reportage van het VRT-programma 'Iedereen Kiest'. "We kregen verschillende keren de belofte dat de vocht- en schimmelproblemen aangepakt zouden worden. We hebben ook meermaals een klacht ingediend, maar totdat de controleur in 2018 de ongeschiktheid van de woning vaststelde, is daar geen gevolg aan gegeven", klinkt het. WoninGent, dat in totaal zo'n 9.000 sociale woningen in beheer heeft, haalt aan dat er sprake is van overmacht door de precaire financiële situatie van de huisvestingsmaatschappij. De uitspraak valt op 17 december.

