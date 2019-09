Exclusief voor abonnees Woningen 2 tot 5% duurder 27 september 2019

De woningprijzen in zijn de eerste zes maanden van dit jaar nog maar eens gestegen. Als je alle gesloten en halfopen bebouwingen die in Vlaanderen van eigenaar wisselden op een rijtje zet, kostte het middelste pand 230.000 euro. Voor een open bebouwing was die mediaanprijs 325.000 euro en voor een appartement 190.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. In vergelijking met een jaar eerder is er voor de gesloten en halfopen bebouwingen 5.000 euro bijgekomen (+2,2%), net als voor de appartementen (+2,7%). Bij de open bebouwingen bedraagt de toename 15.000 euro (+4,8%).

