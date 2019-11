Exclusief voor abonnees Woning voor asielzoekers bekogeld met appels en tomaten 26 november 2019

In het West-Vlaamse Vichte is afgelopen weekend een woning van het Sociaal Huis, waar asielzoekers opgevangen worden, bekogeld met appels en tomaten. Gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout veroordeelt dat zwaar: "Je kan het eens of niet eens zijn met het beleid rond migratie. Spreek daar politici over aan. Maar dit doe je niet, nooit, tegen geen enkele voordeur of gevel. Hier niet, elders niet. Voor dergelijk racistisch vandalisme is geen plaats."

