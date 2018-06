Woning Jan Jaap van der Wal gaat in vlammen op 05 juni 2018

De Nederlandse cabaretier Jan Jaap van der Wal (38, foto) is zondagnacht met zijn vrouw en 1 jaar oude zoontje uit zijn huis moeten vluchten voor een hevige brand. De villa in het Noord-Hollandse Katwoude ging grotendeels in de vlammen op (foto boven). Diverse brandweerposten uit de omgeving bestreden de vuurzee, aldus het 'Noordhollands Dagblad', maar het duurde enkele uren voor de brand onder controle was. Het is onduidelijk of het huis nog bewoonbaar raakt. Van der Wal was niet bereikbaar voor commentaar. De cabaretier is in ons land onder meer bekend door z'n werk voor 'De Slimste Mens Ter Wereld'. Vanaf september is hij de gastheer van 'De Ideale Wereld' op Canvas.

HLN