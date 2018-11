Woning geplunderd terwijl koppel deelneemt aan witte mars 12 november 2018

Martine Eloot en Marc Colman, een koppel uit Moorsel bij Aalst, troffen vrijdagnacht hun woning geplunderd en in een ware ravage aan. De twee waren de avond voordien naar de witte mars in Aalst gegaan voor de falende justitie in verband met het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Na de mars waren ze nog iets gaan drinken, maar toen ze thuiskwamen, was hun hele woning overhoopgehaald. Er werd ingebroken via het keukenraam aan de keuken. Tot in de slaapkamer lagen alle kleren verspreid. De daders namen onder meer duizend euro cash, juwelen en een dure koptelefoon mee. (KBD)