Wonen duur? Da's relatief Koppel leeft in omgebouwde bus van €5.000 Steven Swinnen

20 augustus 2018

00u00 1 De Krant Wonen is duur? Hangt ervan af hoe je het bekijkt. Robbe (29) en Lotte (27) wonen al enkele jaren in een omgebouwde bus in Lokeren. Veel comfort is daar niet aan, maar het kostte hen amper 5.000 euro en met hun spaargeld reizen ze intussen de wereld rond.

Architecten hebben weleens de neiging om buiten de lijntjes te kleuren als ze hun eigen woning ontwerpen. Zo ook Robbe: hij werkt bij BLAF architecten en woont samen met zijn vrouw Lotte, een ergotherapeute, in een bus die jarenlang voor het openbaar vervoer diende. Om een statement te maken dat wonen ook erg compact en goedkoop kan en om de theorie van renovatietechnieken eens in de praktijk te testen, wilden ze dat een tijdje doen. Maar eigenlijk valt 'de bus nemen in plaats van een huis of appartement' zo goed mee dat het tijdje intussen al drie jaar duurt. "We hebben veel studies gedaan naar kleiner wonen, maar je beseft het pas goed wat het is door het eens zelf te doen. En toen we in 2014 op een tweedehandssite een bus met anderhalf miljoen kilometer op de teller zagen staan, hebben we die gekocht voor 2.500 euro", zegt het koppel. Met toestemming van de stad parkeerden ze hun mobiele huisje op een te verkavelen grond in woonuitbreidingsgebied - waardoor ze hier niet eeuwig mogen blijven.

Warmtebuffer

Maar hoe maak je een bus bewoonbaar? Dat kostte Robbe en Lotte naar eigen zeggen niet eens zoveel moeite.

